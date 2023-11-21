Во Владимире мужчина «заминировал» гостиницу ради встречи с москвичкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Владимира наврал сотрудникам гостиницы о готовящемся взрыве, чтобы находившаяся там понравившаяся ему москвичка присоединилась к компании в кафе, сообщили в прокуратуре региона. Злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о теракте, ему грозит срок до пяти лет.

Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 июня мужчина в одном из кафе города Владимира выпивал вместе со своими знакомыми, приехавшими из Москвы. Приятели рассказали владимирскому товарищу, что вместе с ними из столицы приехала девушка, но она спит в номере. Мужчина посмотрел фотографии девушки в соцсетях и решил заставить ее присоединиться к компании. С этой целью он позвонил со своего мобильника в гостиницу и заявил о бомбе.

Ранее в Москве «заминировали» здания Госдумы, Министерства финансов и Останкинскую телебашню. Как отмечали столичные экстренные службы, сообщения с угрозами поступили от анонимов. В целях безопасности проводилась эвакуация людей, из телебашни вывели более 120 человек. После проверки помещений специалистами взрывных устройств обнаружено не было.