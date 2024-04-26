Внедорожник с голым мужчиной за рулем влетел на кладбище в Южно-Сахалинске SHOT: пьяный водитель въехал на кладбище в Южно-Сахалинске и устроил погром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Mitsubishi влетел на кладбище и протаранил могилы в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что мужчина, вероятнее всего, был пьян. Очевидцы рассказали, что он был без одежды и вел себя неадекватно.

Дебошира заметили сотрудники ритуального агентства и вызвали полицейских. В данный момент на месте происшествия работают представители МВД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее водитель Porsche Cayenne попытался проскочить по разведенному Троицкому мосту в Санкт-Петербурге, однако его попытка закончилась ДТП. По словам очевидцев, все находившиеся в иномарке люди скрылись с места аварии. Автомобиль проехал на красный сигнал светофора и протаранил опускающиеся крылья моста. Гребенка «зажевала» бампер автомобиля, из-за чего на асфальт вылился антифриз. На опубликованных кадрах видно, что у машины с московскими номерами повреждена передняя часть и переднее колесо.

До этого фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на аварию, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, была проведена проверка.