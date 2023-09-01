Власти Уссурийска рассказали, как прошли школьные линейки при потопе Власти Уссурийска: школьные линейки прошли штатно, несмотря на затопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

День знаний в Уссурийске, где детям пришлось плыть на резиновых лодках в школу из-за затоплений, прошел в обычном режиме, рассказал в беседе с РИА Новости представитель администрации города. По его словам, школьные линейки прошли без происшествий.

Все линейки прошли, все прошло, как планировалось, — сказали в администрации Уссурийска.

Ранее в Сети появилось видео из Уссурийска, на котором можно увидеть, как двое первоклашек в парадной школьной форме и с цветами в руках плывут по затопленной улице на резиновой лодке. Саму лодку толкает мужчина в резиновом комбинезоне.

Как сообщалось до этого, в результате сильных осадков в Приморском крае прорвало Пуциловскую дамбу на Малоказаченском водохранилище вблизи Уссурийска. Четыре из шести бетонных пролетов дамбы рухнули, не выдержав давления.

Хотя тайфун бушевал в регионе в середине месяца, 29 августа после сильного ливня наводнение захлестнуло Приморье с новой силой. Во Владивостоке и Хасанском районе количество осадков превысило месячную норму. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения. В результате стихийного бедствия пострадали более 5 тысяч домовладений. С 25 августа в регионе действует режим ЧС федерального характера.