Власти Ульяновска выдали многодетной семье земельный участок с могилами

https://static.news.ru/photo/6bbd5e8a-c51e-11ea-9ef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Ульяновска начали выдавать многодетным семьям бесплатные земельные участки под освоение, однако на одном из них было обнаружено захоронение с останками 12 человек.

Житель Ульяновска обратился в суд с иском к региональному Министерству строительства и архитектуры. В 2019 году его многодетная семья получила участок в Ленинском районе площадью 1500 кв. м. Вскоре владельцы обнаружили, что в полученной земле покоятся останки 12 человек. Несмотря на то что хозяева земли потребовали от властей Ульяновска предоставить другой равнозначный участок, суд не нашёл для этого никаких законных оснований. Последовавшие апелляционные жалобы также не принесли желаемого результата.

Как заявил «МК» юрист земельно-юридического центра «Геобюро», поменять участок в этом случае действительно невозможно. В частности, исследование захоронений требует вмешательства прокуратуры, а также военных, если обнаруженные могилы относятся к периоду Великой Отечественной войны. В этом случае останки должны быть аккуратно изъяты и перезахоронены.

Кроме того, власти города нередко выдают земельные участки в местах, где нет никаких условий для жизни: ни воды, ни канализации, ни газа.

Это общая проблема. Участки выделяют в поле, куда можно добраться только на своём транспорте, а если его нет, то остаётся только идти пешком, — рассказала изданию многодетная мама Евгения.

Ранее NEWS.ru писал, что Росстат назвал продукты, которые предпочитают покупать родители в семьях с большим количеством детей. Так, многодетные семьи в России чаще отдают предпочтение хлебу, картофелю и кондитерским изделиям, чем семьи с одним или двумя детьми. При этом в их рационе меньше таких полезных продуктов, как овощи, фрукты и мясо. Специалисты объясняют это разницей в цене этих продовольственных товаров и отмечают, что правильно питаться можно и при небольшом бюджете.