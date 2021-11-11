Власти Татарстана попросят РЖД и Росавиацию внедрить QR-коды

В Татарстане с 22 ноября вводят систему QR-кодов , которая будет действовать в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Республика подготовила обращение в адрес РЖД и Росавиации с предложением внедрения QR-кодов и на межрегиональные перевозки, сообщает ТАСС.

Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки, — сообщили в пресс-службе президента республики.

Власти Татарстана решили с 22 ноября приостановить действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медицинского отвода от вакцинации. От граждан старше 18 лет для проезда в общественном транспорте потребуются QR-коды или соответствующие справки.

За сутки в Татарстане выявили 249 случаев заболевания COVID-19, 11 человек умерли. Всего в республики с начала эпидемии подтвердили 33 147 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Ранее представители машиностроительной отрасли Татарстана не поддержали введение новых нерабочих дней из-за пандемии COVID-19. Этот режим ударит по экономике страны, заявил председатель правления Mашиностроительного кластера республики Сергей Майоров.