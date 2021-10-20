В Татарстане машиностроители выступили против режима нерабочих дней

Представители машиностроительной отрасли Татарстана не поддерживают введение новых нерабочих дней из-за пандемии COVID-19. Этот режим ударит по экономике страны, заявил председатель правления Mашиностроительного кластера республики Сергей Майоров, сообщает ТАСС.

Мы крайне против локдауна. Нельзя останавливать экономику. Надо ходить на работу, есть вакцинированные. Люди не будут работать, не будут получать доходы... Предприятиям не заплатят за произведённую продукцию, потому что её никто не произведёт. Страна от этого потеряет свой валовой продукт, — цитирует его агентство.

По мнению Майорова, вакцинированные могут продолжать работать. Он также добавил, что работники опасаются того, что они будут сидеть дома за свой счёт, «никто же им за это не заплатит». Поэтому Машиностроительный кластер региона готов подготовить oфициальное обращение.

Отмечается, что предприятия Татарстана производят продукцию на 2,5 трлн рублей в год.

Поделить их на количество рабочих дней — вот получается, сколько мы в день производим продукции и сколько мы потеряем, — резюмировал Майоров.

Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Гoликовой о введении выходных дней с 30 октября. По его словам, зарплата для сотрудников должна сохраняться на весь этот период.