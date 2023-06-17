Власти сообщили о ликвидации пожара в Белгороде Гладков: пожар в жилом доме в Белгороде потушен, пострадавших нет

Фото: Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что пожар в жилом доме, расположенном в районе Свято-Троицкого бульвара в Белгороде, потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом Гладков написал вечером в своем Telegram-канале.

Пожар в жилом доме полностью потушен. Пострадавших нет. Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры, — написал губернатор.

Он также добавил, что все желающие жильцы этого дома могут получить временное расселение.

По словам губернатора, причины происшествия в настоящее время устанавливается. В ближайшее время эксперты проведут оценку ущерба, после чего начнется восстановление жилых помещений и котельной.

По словам губернатора Белгорода Валентина Демидова, пожар не затронул квартиры, пострадало только техническое помещение. Предварительная версия возникновения пожара — нарушение правил безопасности при производстве работ.

Пожар произошел в ночь на 17 июня. Как рассказал мэр города, жильцов горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние.