В Белгороде возник пожар на крыше многоэтажки Пожар в многоэтажке в центре Белгорода возник в котельной на крыше

Фото: Официальный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он указал, что огонь возник в котельной на крыше строения.

В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты, — написал Гладков.

В свою очередь мэр города Валентин Демидов сообщил, что жильцов горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние. В настоящее время пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей.

О пострадавших не сообщается. Причины пожара также не называются.

Ранее российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. Как подчеркнул один из российских солдат, расчеты поражают украинские опорные пункты, которые находятся в непосредственной близости от российской границы. Минимум две цели были уничтожены, отметил он.