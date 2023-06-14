ВС РФ уничтожили позиции ВСУ, с которых обстреливали Белгородскую область

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. Как подчеркнул один из российских солдат, расчеты поражают украинские опорные пункты, которые находятся в непосредственной близости от российской границы. Минимум две цели были уничтожены, отметил он.

Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Также цель тоже уничтожена. <...> Зонно-опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль границы нашей, ведут разведку нашей территории и обстреливают <...> наши населенные пункты, — рассказал военнослужащий.

В Минобороны подчеркнули, что в подобных операциях принимают участие мобилизованные, которые прошли полный курс военной подготовки полигонах Западного военного округа и в тыловых районах на линии фронта.

Ранее сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. На видео, опубликованном в Сети, показано, как российские военные прибыли на место и нанесли удар с дистанции до 300 метров с разных огневых точек. Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они отошли на занятые позиции.