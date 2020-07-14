Власти РФ назвали сроки завершения строительства моста через Лену

Строительство моста через реку Лену в Якутии планируется ускорить.
Об этом ТАСС
В ноябре 2019 года глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что мост через Лену будет готов к 2025 году. Стоимость проекта региональный глава тогда оценил в $83 млрд. В том же месяце строительство моста одобрил Росавтодор. Сооружение предполагается построить в рамках государственно-частного партнёрства.
В феврале 2020 года стало известно, что окончательную стоимость проекта определит государственная экспертиза. Внебюджетное финансирование может составить около 30 миллиардов рублей.
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