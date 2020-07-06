Власти Петербурга призвали сдавать антиковидную плазму

https://static.news.ru/photo/e3ca3028-bfac-11ea-9faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил о том, что город нуждается в донорах антиковидной плазмы для лечения пациентов с коронавирусом. По его словам, на данный момент наблюдается нехватка таких людей.

Конечно, мы нуждаемся ещё в дополнительных донорах, и поэтому я призываю всех, кто переболел коронавирусной инфекцией, сдавать плазму. Тем самым мы можем помочь людям, которые находятся в тяжёлом состоянии, — цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

Эргашев также добавил, что на данный момент в Санкт-Петербурге есть 70 литров антиковидной плазмы. Она рассчитана на 164 дозы. С помощью неё проходят лечение 24 человека.

Мы сейчас увеличили количество мест, где можно сдавать плазму и кровь. Это 4-я городская больница им. Святого Георгия, Первый медицинский университет и городская больница № 40. Там можно будет сдать плазму, — подытожил вице-губернатор.

Как информировал NEWS.ru, врачи из Санкт-Петербурга начали подготовку к лечению коронавируса плазмой крови с антителами ещё в апреле 2020 года. Тогда же был разработан и принцип отбора доноров.

На данный момент в России зафиксировано 687 862 случая коронавирусной инфекции. От болезни излечились 454 329 человек, скончались 10 296 пациентов.