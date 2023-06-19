Власти обозначили сроки начала восстановления Каховской ГЭС Сальдо: восстанавливать Каховскую ГЭС начнут, когда ВСУ будут отодвинуты на расстояние

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Каховскую ГЭС начнут восстанавливать после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отодвинуты на достаточно безопасное расстояние. Об этом РИА Новости сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что в настоящее время конкретных планов на этот счет нет.

Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС. Другого пути нет — слишком сильно на неё завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма. Это принципиальный вопрос. Однако ясно, что конкретные планы и проекты будут составляться позже, — сказал чиновник.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным, погибли 25 человек.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на различные свидетельства, в том числе инженерные планы, интервью со специалистами, а также спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе ЧП, выдвинуло версию о том, что провал бетонного фундамента плотины Каховской ГЭС не мог произойти сам по себе. Наиболее вероятной причиной обрушения является активация взрывчатого вещества, размещенного в проходе технического обслуживания или галерее.