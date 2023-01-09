Власти Новосибирской области связали рост травматизма с хорошей погодой

Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов во время совещания в правительстве заявил, что рост травматизма в регионе во время новогодних праздников может быть связан с хорошей погодой, из-за которой местные жители проводили на улице больше времени. По его словам, число обратившихся из-за травм сибиряков на каникулах выросло на 30% — до 1441 человека.

С травмами обратился 1441 человек, это практически на 30% больше, чем обращается обычно за такой же период времени, — заявил Хальзов.

Глава регионального Минздрава добавил, что в период новогодних праздников служба скорой помощи выехала по 21 837 вызовам, в среднем каждый день было занято 292 бригады.

Травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов ранее рассказал, что в новогодние праздники самыми частыми травмами являются ожоги из-за петард и фейерверков, повреждения, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, а также ушибы и переломы при падении на гололеде. Он напомнил, что при запуске фейерверка нужно быть крайне аккуратным и осторожным, в основном ожоги получают молодые люди от 20 до 30 лет.

До этого травматолог Юрий Коромыслов рассказал, что для смягчения последствий удара после падения на льду следует соблюдать несколько правил. Эксперт отметил, что следует прижать подбородок к груди, чтобы не удариться затылком о лед. Он также посоветовал не выставлять прямые руки вперед, так как, по его словам, можно сломать кости предплечья или кисти.