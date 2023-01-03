Названы самые частые травмы в новогодние праздники Врач Ефремов назвал ожоги от петард и переломы самыми частыми травмами на праздниках

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В новогодние праздники самыми частыми травмами являются ожоги из-за петард и фейерверков, повреждения, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, а также ушибы и переломы при падении на гололеде, рассказал NEWS.ru врач травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов. Он напомнил, что при запуске фейерверка нужно быть крайне аккуратными и осторожными, в основном ожоги получают молодые люди от 20 до 30 лет.

Если вы получили травму или ожоги, нужно наложить чистую стерильную сухую повязку и обратиться в травмпункт для оказания квалифицированной экстренной помощи. Часто случаются травмы, связанные с приемом алкоголя, потому что на фоне спиртного тянет на приключения. Возникают драки, ножевые ранения, избиения. Нужно стараться находиться подальше от такой компании, — рассказал Ефремов.

Чаще всего половина из числа всех пациентов обращается в травмпункт зимой после падения на гололед, и новогодние праздники не являются исключением. Большая часть, в основном это пожилые люди старше 60 лет, приходит с ушибами грудной клетки и переломами ребер, а у остальных обнаруживается перелом лучевой кости, подчеркнул Ефремов.

Ранее врач-травматолог Юрий Коромыслов рассказал, что для смягчения последствий удара после падения на льду следует соблюдать несколько правил. Эксперт отметил, что следует прижать подбородок к груди, чтобы не удариться затылком о лед. Он также посоветовал не выставлять прямые руки вперед, так как, по его словам, можно сломать кости предплечья или кисти.