Власти назвали указ о назначении нового врио Хабаровского края фейком

https://static.news.ru/photo/7bb7e52e-c1ab-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Указ о назначении Анатолия Латухина временно исполняющим обязанности Хабаровского края вместо Сергея Фургала, который был задержан в четверг, 9 июля, по подозрению в организации убийства, является фейком.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Представитель пресс-службы также отметил, что человек с такими именем и фамилией работает в одном из управлений правительства края.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийства предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова.

Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Евгений Зоря подал в суд на Сергея Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Романа Сандалова были конфликты с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидировано в 2013 году). Владельцем базы был Сергей Фургал.

Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов были убиты приблизительно в одно время: в конце 2004 года — начале 2005-го. При этом они были убиты именно после конфликтов с Сергеем Фургалом, отмечают журналисты.

Первым был убит Евгений Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Роман Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству не удалось доказать. Олега Булатова убили в январе 2005 года.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Фургал пока останется в рядах ЛДПР, так как решение об исключении может принимать только высшее руководство партии, сообщил член координационного совета регионального отделения партии Захар Синяговский.