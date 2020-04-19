Власти Москвы вводят выплаты донорам крови с антителами на COVID-19

https://static.news.ru/photo/c0f9d33c-820d-11ea-96b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Донорам крови с антителами на COVID-19 столичные власти введут выплаты: за каждые 150 мл плазмы — 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей. Первые процедуры переливания плазмы в Москве были проведены на прошлой неделе. Эксперты утверждают, что антитела, которые содержатся в крови переболевших коронавирусом людей, помогают справиться с инфекцией.

Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчёта 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5000 рублей за 600 миллилитров плазмы, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы мэра столицы.

Уточняется, что объём разовой донации должен составить не менее 300 и не более 600 миллилитров (+/-10%).

Как писал NEWS.ru, доля подтверждений положительных анализов на коронавирусную инфекцию на территории Москвы выросла до 77%. Ранее соответствующие показатели были на уровне 40%. За последние семь дней в Москве не только расширились возможности диагностики инфекции, но и выросло качество тест-систем в лабораториях. Как сообщили в оперштабе, в последние дни ежедневный прирост подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысячи. Такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики.