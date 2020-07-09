Власти Москвы снизят тарифы вне часа пик на фиолетовой линии метро

https://static.news.ru/photo/4c5d07e4-c1fd-11ea-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам об эксперименте на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, который стартует с сентября этого года. Планируется вне часа пик снизить стоимость проезда на 30% или 50%.

Мы проведём эксперимент. Он будет длиться примерно от восьми до десяти месяцев. Могу сказать, что мы выбрали у себя внутри Таганско-Краснопресненскую линию, одну из самых проблемных, где мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений. Один из вариантов — это скидка 30%, другой вариант — это скидка 50%, — сообщил Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, предложение было поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее Ликсутов рассказал, что впервые за всю историю Московского метрополитена на должность контролёра-кассира был принят мужчина. По словам заммэра Москвы, это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Ликсутов напомнил, что в метро работают более 60 тысяч работников, из них 65% мужчины, около 35% — женщины.

NEWS.ru писал, что столичный метрополитен выпустил юбилейные карты «Тройка». Их тираж составляет 70 тысяч экземпляров. Они посвящены 85-летию подземки. На картах изображены праздничные логотипы и фотографии метро в первые годы его существования.