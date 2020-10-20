Власти Курганской области установили запрет на публичные мероприятия

https://static.news.ru/photo/fb5d541a-12f7-11eb-9785-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курганской области под запретом оказались массовые мероприятия, в том числе спортивные. Меры введены в связи с распространением коронавируса.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб, соответствующее постановление было принято 20 октября.

В регионе запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, — следует из сообщения оперштаба.

20 октября в Курганской области было выявлено 76 новых случаев коронавируса. От заболевания выздоровели 55 человек. В целом с начала пандемии в регионе выявлено 5074 случая COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что дешёвые противовирусные лекарства, которые используют в лечении пневмонии и сопутствующих болезней при COVID-19, исчезли с аптечных полок в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе.

В Управлении Росздравнадзора по Новосибирской области заявили, что препараты поставляются в аптеки согласно графику, однако жители региона моментально раскупают их.