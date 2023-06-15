Власти Крыма сообщили о шести сбитых за ночь беспилотниках Аксенов: минувшей ночью над Крымом сбили шесть беспилотников, один сдетонировал

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о том, что за прошедшую ночь над полуостровом было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе. На место происшествия выехали экстренные службы.

За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла, — написал Аксенов.

Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

8 июня Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять новые попытки контрнаступления. По его словам, все последние атаки ВСУ были лишь эпизодом.

13 июня сообщалось, что у крымского села Соляное в Ленинском районе 10 июня был обнаружен рухнувший беспилотник. Его нашел местный житель, когда ловил рыбу. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было. Минобороны России не подтверждало данную информацию.