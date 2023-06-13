Рухнувший беспилотник обнаружен у крымского села

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал SHOT сообщил, что у крымского села Соляное в Ленинском районе 10 июня был обнаружен рухнувший беспилотник. Его нашел местный житель, когда ловил рыбу. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

По информации канала, 61-летний мужчина обнаружил неустановленный БПЛА самолётного типа на берегу пляжа Арабатской Стрелки. Никаких опознавательных знаков на БПЛА не было. Мужчина вызвал полицию.

11 июня в Кировском районе Крыма произошло повреждение железнодорожных путей. Движение поездов было временно остановлено.

Telegram-канал «112» сообщал, в результате ЧП поврежден товарный локомотив. Telegram-канал Baza уточнил, что взрыв произошел прямо перед составом, однако машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. По данным канала, от взрывной волны в кабине посыпались стекла, сам машинист не пострадал.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять новые попытки контрнаступления. По его словам, все последние атаки ВСУ были лишь эпизодом. Глава Крыма предположил, что в подготовке украинских военных к контрнаступлению участвуют американские и британские спецслужбы. Он также выразил уверенность, что специальная операция завершится в пользу России.