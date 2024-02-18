Власти Донецка показали последствия новой атаки ВСУ Кулемзин сообщил о поврежденных автомобилях при атаке ВСУ на Донецк

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. В результате ударов повреждения получили несколько автомобилей и многоквартирные дома на улице Набережной. Информация о пострадавших не уточнялась.

Повреждено остекление трех многоквартирных домов по улице Набережной. Пострадали восемь стоящих рядом автомобилей, — написал Кулемзин и опубликовал кадры города.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Безымено Грайворонского района. По его данным, в результате атаки со стороны украинской армии пострадал один человек. Гладков уточнил, что медики диагностировали у мужчины контузию и сотрясение головного мозга. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, сообщалось о ликвидации украинского беспилотника в небе над Воронежем. По словам губернатора области Александра Гусева, дрон был сбит дежурными расчетами противовоздушной обороны. Глава региона добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.