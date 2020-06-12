Власти Дагестана начнут снимать ограничения по самоизоляции с 15 июня

https://static.news.ru/photo/ad6e99f4-adac-11ea-a08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkala.ru

Руководитель республики Дагестан Владимир Васильев провёл заседание, на котором было решено перейти к снятию ограничений по антикоронавирусному режиму. Процедура начнётся с 15 июня.

Так, в республике начнут работать предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. Помимо этого, жителям разрешат прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений. Учитывая, что в целом по республике достигнуты показатели, позволяющие выйти на 1-й этап снятия ограничений — в первую очередь, коэффициент распространения инфекции уже не единица, а 0,9, охват тестированием населения вырос с 72,1 до 144,7 исследований на 100 тысяч населения в день, — цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент в России выявлено 520 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 274 641 человек выздоровел. От болезни скончались 6 829 пациентов.

Как информировал NEWS.ru, в мае 2020 года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обвинила жителей Дагестана во вспышке коронавируса в регионе.