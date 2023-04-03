Власти Брянской области сообщили об атаке беспилотника Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Севский район. По данным властей, пострадавших в результате инцидента нет. Соответствующая информация размещена в личном Telegram-канале главы региона.

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата, — написал Богомаз.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы региона.

Чуть позже Богомаз сообщил еще об одной атаке беспилотника. На этот раз, по его словам, взрывное устройство было сброшено близ здания МО УМВД. Никто не пострадал.

27 марта Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района в Брянской области. По словам губернатора, под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Глава региона отметил, что после обстрела погибли 20 голов дойного стада.

9 марта губернатор сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск. В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.