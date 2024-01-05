Дрессировщик объяснил, зачем выводит цирковых верблюдов на мороз в Копейске Хозяин цирковых верблюдов заявил, что выводит их на уральский мороз для прогулок

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Жители Копейска в Челябинской области забили тревогу из-за цирковых верблюдов на 15-градусном морозе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком». Сам дрессировщик Максим в разговоре с РЕН ТВ заявил, что звери содержатся в стойле, а на улице только гуляют. Он также уточнил, что эти животные способны выдерживать температуры до минус 40 градусов.

На улицу мы их выводим для того, чтобы они получили витамин D, погуляли, повалялись в снегу. То, что вы, люди, думаете, что это египетские верблюды, вы далеко заблуждаетесь, это верблюды казахстанские. Эти верблюды выдерживают температуру от плюс 40 до минус 40 градусов, – пояснил он.

Пресс-секретарь Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль подтвердила, что жизни и здоровью животных ничего не угрожает. По ее словам, ночью верблюды содержатся в передвижных вагонах с соблюдением всех правил, а днем их выводят на прогулку. Она добавила, что у хозяина передвижного цирка из Крыма есть все необходимые документы и разрешения на деятельность.

Ранее челябинские зоозащитники обеспокоились состоянием львов, которых владелец передвижного цирка шапито содержал в железном прицепе без отопления. Они потребовали отобрать животных у предпринимателя.