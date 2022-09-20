Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в регионах Вирусолог Чумаков: заболеваемость COVID-19 в регионах продолжится еще полтора месяца

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

В российских регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, который может продлиться еще полтора месяца, рассказал Lenta.ru вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков. В то же время в крупных городах, где вспышки начались раньше, уже наметился спад, который, по прогнозам эксперта, продлится в течение двух-трех недель.

Я думаю, что в крупных городах спад, который сейчас наметился <...>, будет продолжаться, и мы увидим существенное снижение в течение двух-трех недель, а в регионах, возможно, еще месяца полтора будет. Этот прогноз очень условный, но мне кажется, что по стране явный спад будет где-то через месяц-полтора, — рассказал эксперт.

По словам врача, давать прогнозы насчет распространения COVID-19 сложно, потому что каждая волна и каждый новый штамм отличаются друг от друга. Чумаков также отметил, что реальный масштаб волны может быть больше, чем по официальным данным, так как многие сейчас болеют бессимптомно и не попадают в статистику.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не исключил, что число заболевших коронавирусом может дорасти до 100 тысяч человек в сутки. Врач призвал носить маски и вакцинироваться. Чуланов отметил, что сейчас важно вакцинироваться от гриппа из-за растущих показателей заболеваемости. А для удобства можно вакцинироваться от гриппа и коронавируса одновременно.