«Видела, как их снесли и грузили»: очевидец о ДТП в Истре Очевидец ДТП в Истре рассказала, что мать детей в момент трагедии разговаривала по телефону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать двоих девочек, которых 1 сентября в Истре насмерть сбил мусоровоз, шла и разговаривала по телефону, в то время как девочки оказались сильно впереди родителя, рассказала в разговоре с NEWS.ru другой очевидец, которая также со своими детьми шла на школьную линейку. Она добавила, что видела, только как «их снесли и грузили». Собеседница также сообщила, что мужа этой женщины она не видела, возможно он «болтался сзади».

Мы шли на линейку и они шли. Маманька шла и разговаривала по телефону. Впереди неё шли две девочки. Так получилось, что они бежали вперед неё. Выбежали и он их снёс. На этом история закончена. Я видела, как их снесли и грузили, — рассказала женщина.

Водитель мусоровоза утром 1 сентября сбил насмерть двух девочек 2017 и 2019 года в Истре. ЧП произошло около 8:40 утра мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух несовершеннолетних. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудник больницы позже рассказал, что вторая девочка тоже погибла. Видео наезда появилось в Сети.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту смертельного ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело, оно находится на контроле городской прокуратуры.

Со слов другого очевидца она стала свидетельницей ДТП уже после того, как все произошло. Спикер уточнила, что в момент аварии дети оказались впереди своих родителей. После того, как все произошло, мама двух девочек обвиняла мужа в том, что он их не удержал.