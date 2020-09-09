Вице-премьер Крыма заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/84d43fc4-f2a5-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Елена Романовская Фото: Республика Крым/vk.com

Заместитель председателя правительства — министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская заразилась коронавирусом.

Положительный анализ пришёл, — рассказала РИА Новости вице-премьер.

Романовская добавила, что чувствует себя хорошо и уже проходит курс лечения.

Елене Романовской 54 года. Она родилась в Бахчисарайском районе Крыма. В качестве зампреда правительства курирует сферу здравоохранения и весь социальный блок.

Ранее 91-летний патриарх Православной церкви Украины Филарет сдал тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным. Заболевание обнаружили в ходе планового тестирования. Сейчас священнослужитель проходит курс лечения. Его состояние оценивают как удовлетворительное, писал NEWS.ru.