Ветеран разведки оценил предложение Кадырова «забрать Одессу и Харьков» Ветеран разведки Матвийчук: для того чтобы забрать Одессу и Харьков, нужна мобилизация

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Боец Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции

Вооруженные силы России сейчас заняты выходом к территориальным границам ДНР, а для того чтобы взять Одессу и Харьков, нужно провести новую мобилизацию, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, оценивая предложение главы Чечни Рамзана Кадырова «забрать» эти города. Согласно подсчетам ветерана разведки, российской армии понадобится не менее миллиона человек для выполнения указанных целей.

Наши вооруженные силы выполняют основную на данный момент задачу, а именно разгром Донбасской группировки ВСУ и выход к территориальным границам ДНР. И очевидно, что, по оценке Генштаба, к весне мы должны будем выйти на рубежи у Славянска. Если же говорить о взятии Одессы, Харькова, как заявил Кадыров, до конца этого года, то нам будет нужна еще одна мобилизация и численность армейских соединений не менее миллиона штыков, — сообщил он.

По его словам, это связано с тем, что ВСУ в данный момент располагают достаточно хорошо подготовленным личным составом в 770 тысяч человек и постоянно вооружаются. Однако советник Генштаба Константин Сивков не считает это обстоятельство серьезной помехой.

Для осуществления [задачи] в озвученные Кадыровым сроки — операции по освобождению Одессы, Харькова — нам не хватает только политической воли, — заявил Сивков.

Ранее Кадыров выразил готовность идти на Америку, если такой приказ поступит от верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. В своем Telegram-канале он написал, что Россия располагает необходимыми для этого силами, средствами и техникой.

Он также заявил, что в рамках СВО Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши. Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».