В зоне СВО ликвидировали бойца ВСУ, носившего каску с эмблемой СС Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного в каске СС

Фото: City News Moskva/Global Look Press/Global Look Press

В зоне военной спецоперации был убит украинский военнослужащий, носивший каску времен Великой Отечественной войны с эмблемой СС, рассказал ТАСС один из самых эффективных снайперов ВС России. По его словам, российские военные забрали каску в качестве трофея.

Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС, — рассказал снайпер.

Он добавил, что каску забрала его группа в качестве доказательства ликвидации ее владельца. Сейчас предмет хранится в небольшом музее трофеев в месте дислокации группы.

В декабре прошлого года Верховный суд Украины не усмотрел принадлежности к нацизму в символике* дивизии СС «Галичина». Адвокат Украинского института национальной памяти Вячеслав Якубенко подчеркнул, что таким образом была завершена судебная тяжба, длившаяся на протяжении пяти лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Победы в 2022 году опубликовал в соцсетях обращение к соотечественникам. Свой пост он сопроводил фотографиями, на одной из которых был изображен военнослужащий ВСУ с символикой нацистской дивизии СС Totenkopf («Мертвая голова»). Позже публикацию Зеленского отредактировали, убрав провокационное изображение.

* Данные опубликованы в информационных целях и имеют целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.