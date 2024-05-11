В жестком ДТП со скорой в Белгороде пострадали восемь человек Восемь человек пострадали в тройном ДТП с участием скорой в центре Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В тройном ДТП в центре Белгорода пострадали восемь человек, включая ребенка, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, передает РИА Новости. Уточняется, что авария произошла на пересечении улицы Попова с Белгородским проспектом.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 8 человек: 6 человек, находившихся в автомобиле ГАЗель, водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot, — указано в заявлении.

Известно, что ребенок после осмотра медиков был отпущен домой, в результате происшествия никто не погиб. Точные причины ДТП пока неизвестны, на месте аварии работают экстренные службы.

Ранее в Сети появилось видео с камеры, установленной на перекрестке улицы Попова с Белгородским проспектом. На кадрах видно, что водитель скорой помощи двигался на запрещенный сигнал светофора, однако у машины были включены спецсигналы. Предположительно, водитель иномарки не заметил ГАЗель.

До этого в Челябинске на улице Дегтярева произошло столкновение двух автомобилей — Peugeot и Honda Civic. По предварительным данным, после столкновения одна из машин вылетела на тротуар. Один из пешеходов получил смертельные травмы.