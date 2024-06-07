В Забайкалье произошло смертельное ДТП с участием вахтового автомобиля В ДТП в Забайкалье погибли три человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников, сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения. В пресс-службе ведомства заявили о трех погибших и 19 пострадавших.

По предварительным данным, пострадало 19 человек, трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля, — проинформировали в министерстве.

Прокуратура Забайкальского края заявила, что начала проверку из-за ДТП, случившегося около поселка Давенда. На место происшествия выехал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков.

Знакомый с ситуацией источник издания «Чита.Ру» уточнил, что в аварию попал вахтовый автомобиль, перевозивший работников рудника Александровский. Он находится рядом с поселком Давенда.

Два пассажира выпали из салона междугороднего автобуса в Чебоксарах утром 14 мая, сообщали в МВД Чувашии. Возле остановки общественного транспорта у автобуса на ходу открылись двери. 43-летний мужчина и 20-летняя девушка с травмами были доставлены в больницу, им назначили амбулаторное лечение.

Telegram-канал «112» писал, что водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. По данным канала, Рахматшоху Курбонову удалось поспать всего пять часов перед тем, как он снова сел за руль.