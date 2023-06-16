В Забайкалье экс-полицейский пойдет под суд за убийство коллеги

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Следователи Управления СК РФ по Забайкальскому краю передали в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. Старшего оперуполномоченного отдела специального назначения обвиняют в убийстве коллеги, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе ведомства.

Издание пишет, что в сентябре прошлого года, по данным следствия, обвиняемый находился в служебной командировке в Акшинском районе Забайкальского края. Там, находясь в служебном автомобиле «УАЗ Патриот», он высунулся из окна и выстрелил несколько раз из табельного пистолета Ярыгина в направлении движущегося впереди служебного автомобиля Renault, в котором находились двое полицейских. Одна из пуль попала в находящегося на пассажирском месте сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Ранение оказалось смертельным.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый, используя служебное положение, похитил более 400 патронов к табельному оружию на сумму около 4 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия были проведены баллистические, биологические и ряд других экспертиз. После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре уголовное дело будет передано в суд, пишет издание.

Ранее в правоохранительных органах Забайкалья рассматривалась версия о том, что полицейского могли застрелить охотники.