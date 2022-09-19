«МК»: полицейского в Забайкалье могли случайно застрелить охотники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейского из Забайкальского края, чье тело было обнаружено в служебном автомобиле, могли случайно застрелить охотники, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, следствие рассматривает случайное попадание пули в голову погибшего в качестве одной из версий произошедшего. Также следователи прорабатывают и иные версии.

В настоящее время тело сотрудника полиции доставили в Читу для проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительно известно, что попавшая в него пуля была выпущена из нарезного оружия.

Ранее в пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что в Акшинском районе Забайкальского края неизвестные застрелили полицейского. Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в командировке, его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в служебном автомобиле. По данным следственного управления СК России по региону, силовика убили днем 18 сентября. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Расследованием занимается 1-й отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по региону Алексей Вольный взял ход расследования под свой контроль.