В Югре отрицают, что первую партию вакцины от COVID испытают на чиновниках

https://static.news.ru/photo/48ca728e-ccec-11ea-b83b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сведения о том, что первую партию вакцины от коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе испытают на чиновниках, не соответствует действительности. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее интернет-издание «КП-Югра» сообщило, что осенью в округе состоится вакцинация и первыми, кто проверит на себе новый препарат, будут «высокопоставленные чиновники региона». Таким образом, объясняет издание, власти «хотят снять риски при дальнейшей иммунизации населения». По данным журналистов, партия лекарства поступит в Югру в ограниченном количестве, рассчитанном на 150 человек. Эта публикация уже удалена с сайта издания, однако кеш-версия страницы ещё доступна в поисковых системах.

Данные сообщения являются фейком и не соответствуют действительности, — подчеркнули в оперативном штабе региона.

В свою очередь в ханты-мансийском департаменте здравоохранения добавили, что информации о том, когда вакцина поступит в регионы, пока нет.

Это не первое сообщение о вакцинации элит от коронавируса. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам ещё в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной прививке. Кремль эту информацию опроверг.

Российскую вакцину разрабатывают НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. Она ещё не выпущена в гражданский оборот. 10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия её клинических испытаний. Прошедшие предыдущие этапы исследований добровольцы перенесли нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

По словам руководителя НИЦ Александра Гинцбурга, испытания препарата продлятся до 28 июля. После этого центр подаст документы на регистрацию вакцины. В институте Гамалеи при этом надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе — сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что министерство готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях. По его словам, при выпуске вакцины планируется использовать «электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат». Параллельно с этим ученые будут собирать данные об эффективности, безопасности и других параметрах препарата, писал NEWS.ru.