В Ярославе жительница сменила пол, чтобы не платить кредит

https://static.news.ru/photo/048b0d4a-398e-11eb-aefc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Ярославля сменила пол, чтобы не платить долг по кредиту. Об этом сообщил сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В ведомстве отмечают, что у 39-летней женщины долг составлял около 280 тысяч рублей. Она не выходила на связь с приставами и поменяла место жительства, сообщает РИА Новости.

В конце концов, она стала мужчиной и начала жить под другим именем. Однако это не помогло. Приставы разыскали её, несмотря на новую личность и место жительства. После этого они смогли взыскать с должника неуплаченные средства в полном объёме.

Жалобы на действия коллекторов участились во время пандемии и связанного с ней экономического кризиса: на 20% в январе — сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, сообщается о взаимодействии неизвестных с близкими заёмщиков, о порочащих публикациях в соцсетях, телефонных угрозах и порче стен в подъездах и дверей квартир должников надписями, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Как писал NEWS.ru, подавляющее большинство российских заёмщиков, отказывающихся выплачивать долги и допустивших просрочку, назвали причиной этого финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.