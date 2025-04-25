ВСУ расстреляли две группы своих бойцов под Курском

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ВС Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли две группы своих солдат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Это произошло, когда те попытались добровольно сдаться ВС РФ в районе села Горналь Курской области.

Две группы солдат противника были расстреляны своими сослуживцами при попытке сдаться, — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что под контролем ВСУ в Курской области остается лишь село Горналь, где идут тяжелые бои. По его словам, российские подразделения уже проникли в тыл противника, а Украина направила в район 300 операторов дронов, включая элитное подразделение, пытаясь сохранить плацдарм для возможных переговоров. Эксперт прогнозирует полное освобождение области в ближайшие дни.

В то же время военкор Евгений Поддубный призвал российские войска не форсировать операцию по освобождению Горналя — последнего опорного пункта ВСУ в Курской области. По его данным, украинская сторона стягивает к селу дополнительные силы штурмовиков и активно использует беспилотники. Как отметил журналист, быстро не всегда хорошо: важно не столкнуться с неоправданными потерями.