Задержан треш-стример, подозреваемый в убийстве студентки в Воронеже Задержан подозреваемый в убийстве студентки, чье тело нашли у баков в Воронеже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подозреваемого в убийстве 17-летней студентки педагогического колледжа, чье тело нашли сложенным пополам у мусорных баков в Воронеже, задержали, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, речь идет о 28-летнем треш-стримере, который был в отношениях с убитой.

SHOT не раскрывает подробности задержания подозреваемого. Известно, что мужчина недавно сменил имя и сам признался в переписке друзьям, что расправился с девушкой. По предварительным данным, в момент совершения преступления он мог быть в состоянии наркотического опьянения.

Тело 17-летней девушки со следами насильственной смерти обнаружили возле мусорных баков в Воронеже накануне. Региональное управление Следственного комитета возбудило по данному факту уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Ведомство назначило комплекс судебных экспертиз, следователи допросили свидетелей.

Убитой оказалась уроженка города Новомосковска Тульской области. Ее тело было сложено пополам в баул с вещами и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.