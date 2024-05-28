В Воронеже расследуют проверки девушек перед сдачей ЕГЭ Минобразования проверит камеры после скандала с охранниками на ЕГЭ в Воронеже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Записи видеокамер в школе № 62 в Воронеже изучат после жалоб учеников на проверку девушек перед сдачей ЕГЭ, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Расследованием займутся сотрудники Министерства образования Воронежской области.

Ситуацию изучают в Министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. На основе их изучения будут сделаны выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена, — следует из заявления.

О скандале перед экзаменами рассказала в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин объяснил, что Единый государственный экзамен стал частью системы образования, поэтому «просто взять и отменить его в один момент невозможно». Отказ от существующей системы проверки знаний грозит нанести больший вред детям, добавил он.

До этого детский психолог Наталья Наумова предупредила, что родителям важно правильно настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ. По ее словам, ребенок должен чувствовать уверенность в своих силах и следить за психологическим состоянием.