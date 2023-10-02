В Воронеже начали проверку после ролика с курящим сигарету ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После публикации ролика с курящей электронную сигарету девочкой начата процессуальная проверка, сообщило СУ Следственного комитета РФ по Воронежской области в Telegram. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что молодая девушка дала малолетнему ребенку попробовать сигарету, после чего девочка стала задыхаться и кашлять.

В соцмедиа опубликован видеоролик, где молодая девушка дает малолетнему ребенку попробовать электронную сигарету. <...> По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что для того, чтобы отучить ребенка от курения вейпов и электронных сигарет, родители сами должны бросить курить. По его словам, родители подают пример своим детям, а потому они должны также рассказать о вреде курения и возможных болезнях.

Кроме этого, он призвал родителей отслеживать, на что тратит деньги ребенок и как от него пахнет. Нарколог отметил, что в любых аптеках продается тест на никотин, по которому можно определить, курил ребенок или нет. Если стандартные методы борьбы с курением не помогают, специалист призвал обратиться к врачам.