Психиатр рассказал, как убедить ребенка бросить курить Психиатр Шуров призвал родителей бросить курить ради здоровья детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы отучить ребенка от курения вейпов и электронных сигарет, родители сами должны бросить курить, заявил в беседе с NEWS.ru нарколог, психиатр, член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров. По его словам, родители подают пример своим детям, а потому они должны также рассказать о вреде курения и возможных болезнях.

Курение вейпами и электронными сигаретами стало серьезной проблемой, этому подверглись не только взрослые, но и дети. Родителям в такой ситуации стоит самим перестать курить, как говорится, пример заразителен. Нужно вести разговоры с ребенком и объяснять, к чему это может привести, какие болезни вызвать, — сказал Шуров.

Кроме этого он призвал родителей отслеживать, на что тратит деньги ребенок, и как от него пахнет. Нарколог отметил, что в любых аптеках продается тест на никотин, по которому можно определить, курил ребенок или нет. Если стандартные методы борьбы с курением не помогают, специалист призвал обратиться к врачам.

Ранее Шуров заявил, что курение стало серьезной проблемой, потому что табачные компании внедрили моду на вейпы и электронные сигареты. По его словам, доступность и популярность продукта вызывает зависимостью от никотина даже у детей.

До этого хирург Александр Умнов рассказал, что курящие россияне могут заболеть разными видами рака, в том числе ротовой полости, пищевода и желудка. По его словам, никотин, содержащийся в сигаретах, кальянах и вейпах, повреждает ДНК и нарушает работу иммунной системы, в результате чего патогенные клетки сохраняются в организме.