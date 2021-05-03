В Волгограде начались похороны погибших в ДТП девочек

https://static.news.ru/photo/918ecc4a-abf3-11eb-9eb1-96000091f725_660.jpg Фото: гибдд.рф

Понедельник, 3 мая, объявлен в Волгограде днём траура — в городе проходят похороны погибших в ДТП на Ставрополье девочек-баскетболисток. Церемонии прощания уже начались в Дзержинском районе города на территории ритуального комплекса «Память». Об этом сообщает ИА «Высота 102».

По данным агентства, на церемонию прощания с одной из девочек — Дарьей К. — собрались десятки людей: родственники, друзья, знакомые и руководство областного спорткомитета. В течение дня на территории ритуального комплекса «Память» состоятся ещё три скорбные церемонии, прощаться будут с Алисой Г., Ариной О. и Варварой П. Ещё одна церемония пройдёт на территории Центрального кладбища, где проводят в последний путь Элину Д.

Власти Волгоградской области взяли на себя расходы по транспортировке и погребению погибших. Губернатор региона принял решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей — по 200 тысяч рублей.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем на соревнования по баскетболу ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате пятеро воспитанниц волгоградской спортивной детской школы олимпийского резерва погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения.