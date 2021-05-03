В Волгограде начались похороны погибших в ДТП девочек

Понедельник, 3 мая, объявлен в Волгограде днём траура — в городе проходят похороны погибших в ДТП на Ставрополье девочек-баскетболисток. Церемонии прощания уже начались в Дзержинском районе города на территории ритуального комплекса «Память». Об этом сообщает ИА «Высота 102».
По данным агентства, на церемонию прощания с одной из девочек — Дарьей К. —
Власти Волгоградской области взяли на себя расходы по транспортировке и погребению погибших. Губернатор региона принял решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей — по 200 тысяч рублей.
ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем на соревнования по баскетболу ехали 14 детей и трое взрослых.
В результате пятеро воспитанниц волгоградской спортивной детской школы олимпийского резерва погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения.