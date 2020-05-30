В Урюпинском психоневрологическом интернате выросло число больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/73514416-a2a7-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперштаб Волгоградской области сообщил о росте числа заражённых коронавирусом в Урюпинском психоневрологическом интернате. Оно достигло 140 человек.

Из 93 выявленных случаев коронавируса в Урюпинском районе 88 — это из психоневрологического интерната. Всего там выявлено 140 больных, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент в учреждении числятся 350 постояльцев и 60 сотрудников. У всех взяты анализы на инфекцию.

Как сообщал NEWS.ru, министр здравоохранения России заявил, что из бюджета на борьбу с коронавирусом будет потрачено в общей сложности около 500 миллиардов рублей.