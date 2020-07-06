В Троицке портрет мэра снова вырезали из плаката к юбилею Победы

https://static.news.ru/photo/8900ba7c-bfa7-11ea-b389-fa163e074e61_660.jpg Фото: 31tv.ru

Один из баннеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которыми украшен город Троицк, снова изрезали вандалы. Из изображения они решили убрать троицкого градоначальника Александра Виноградова.

Очевидцы рассказали, что плакат с портретом мэра выкинули за забор сквера Памяти предварительно разрезав в том месте, где было фото Виноградова, пишет портал Znak.com.

При этом испортили вандалы, как уточнили горожане, только тот баннер, на котором было фото главы города. До этого злоумышленники уже вырезали портрет Виноградова с плаката.

Как стало известно, первый баннер был закреплён поверх плаката с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла. После того случая троицкая администрация быстро изготовила ему замену.

Как писал NEWS.ru, ранее жильцы тверского дома № 32 по Смоленскому переулку решили закрасить граффити с портретом писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. На его месте хотят разместить произведение, посвящённое 75-летию победы в Великой Отечественной войне.