В Троицке портрет мэра снова вырезали из плаката к юбилею Победы

Один из баннеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которыми украшен город Троицк, снова изрезали вандалы. Из изображения они решили убрать троицкого градоначальника Александра Виноградова.
Очевидцы рассказали, что плакат с портретом мэра выкинули за забор сквера Памяти предварительно разрезав в том месте, где было фото Виноградова,
При этом испортили вандалы, как уточнили горожане, только тот баннер, на котором было фото главы города. До этого злоумышленники уже вырезали портрет Виноградова с плаката.
Как стало известно, первый баннер был закреплён поверх плаката с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла. После того случая троицкая администрация быстро изготовила ему замену.
Как писал NEWS.ru, ранее жильцы тверского дома № 32 по Смоленскому переулку решили закрасить граффити с портретом писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. На его месте хотят разместить произведение, посвящённое 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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