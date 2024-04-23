В торговом порту Мурманска приняли масштабные меры из-за бомбы времен ВОВ Работников торгового порта Мурманска эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мурманский морской торговый порт эвакуировал сотрудников после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны на территории предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе АО «ММТП». По данным агентства, работа порта приостановлена.

При проведении ремонтных работ на территории 1-го грузового района АО «ММТП» найдена бомба времен ВОВ. Службами порта приняты меры по эвакуации работников предприятия. Территория оцеплена. Оповещены все экстренные службы города, — объяснил собеседник ТАСС.

Ранее в Москве женщина пострадала при взрыве страйкбольной гранаты. Инцидент произошел в муниципальном округе Зеленоград. Пострадавшая наткнулась на предмет, похожий на гранату, на дереве у себя во дворе. Вызывать экстренные службы она не стала, а попыталась снять находку самостоятельно. Когда она прикоснулась к ней, раздался взрыв.

До этого в подмосковных Мытищах под окнами жилого дома местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату. Полиция оцепила весь двор. Небольшой серый девайс нашли на подтаявшем сугробе возле подъезда. Местные жители отмечают, что речь идет о локации в поселке Пироговский.