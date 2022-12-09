В ТЦ «Мега Химки» было выявлено около 50 нарушений пожарной безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе последней плановой проверки подмосковного торгового центра «Мега Химки» было выявлено около 50 нарушений пожарной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Их требовалось устранить до 20 февраля 2023 года.

Последняя выездная плановая проверка проводилась в гипермаркете в ноябре 2021 года. Тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, их следовало устранить до 15 августа текущего года. Позже данный срок был продлен до 20 февраля 2023 года, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с выявленными нарушениями было оштрафовано юридическое лицо. Размер взыскания составил 160 тысяч рублей.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация в районе ТЦ находится под контролем МЧС. Он добавил, что поручил обеспечит безопасность жителей и соседних зданий.

Сейчас главная задача — это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин — часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ, дал команду позаботиться об их сохранности, — написал губернатор.

Пожар в ТЦ начался около шести часов утра. К настоящему времени он локализован на площади в семь тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен четвертый уровень сложности. По официальным данным, погиб один человек — охранник ТЦ.

СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию.