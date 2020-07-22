В Татарстане нетрезвый мужчина избил чайником фельдшера скорой помощи

https://static.news.ru/photo/d2017770-cc1d-11ea-ada2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев фельдшеру бригады скорой помощи. Нетрезвый мужчина избил его чайником.

В отношении 54-летнего жителя города Набережные Челны возбуждено уголовное дело по статье «побои», — цитирует сообщение РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что бригада отправилась на вызов к 48-летней женщине в дом на проспекте Касимова. Женщина вышла из дома для встречи медиков. Однако они разминулись. Бригада поднялась в квартиру, где находился нетрезвый мужчина.

Находившийся в ней в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый набросился на 28-летнего фельдшера, несколько раз ударив его кулаком, а затем керамическим чайником по голове, — добавили в СК.

На данный момент полицейские проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств. Также они предпринимают меры по задержанию подозреваемого. Остальные детали неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительным органом удалось задержать предполагаемого бутовского маньяка.