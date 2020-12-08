В Татарстане чиновник застрелил женщину, приняв её за лису

https://static.news.ru/photo/e6340684-396b-11eb-8478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Татарстане глава местного исполкома застрел женщину, сидя в засаде на лисицу. Ранее 38-летняя россиянка сама попросила убить животное.

Сообщается, что женщина обратилась в местный исполком и попросила избавить её от лисы, которая повадилась ходить возле её хозяйства. 52-летний глава исполкома решил разобраться с хищником и устроил вместе с мужем заявительницы засаду в огороде, сообщает KP.RU.

Охотники прождали в засаде некоторое время. В какой-то момент женщина вышла из дома и направилась в сарай, надев налобный фонарик со слабым светом. Глава исполкома принял этот свет за блеск глаз хищника и выстрелил. Женщина скончалась от кровопотери.

Прибывшая полиция зафиксировала, что оружие было зарегистрировано законно, стрелявший был трезв, а возле дома действительно были следы дикого зверя. Проводится проверка инцидента.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Чукотке вынесен приговор мужчине, застрелившему своего родственника. Подсудимый совершил убийство по ошибке, приняв родича за медведя.

В августе 2020 года трое жителей села Снежное отправились на рыбалку. Когда подсудимый собирал дрова для костра, он услышал шум в кустах. Подумав, что это медведь, он четыре раза выстрелил в сторону зарослей из охотничьего ружья. Это, однако, оказался его родственник, который от полученных ран скончался на месте. Подсудимый был признан виновным в убийстве по неосторожности и приговорён к полутора годам исправительных работ.