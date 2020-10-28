В США сёстры напали на охранника с ножом в ответ на просьбу надеть маски

https://static.news.ru/photo/a7bbdfc4-1933-11eb-b2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alan Ruffin/Xinhua/Global Look Press

Жительницы Чикаго — 21-летняя Джессика и 18-летняя Джейла Хилл 27 раз ударили ножом охранника магазина. Таким образом они отреагировали на просьбу надеть маски.

Девушки отказались следовать мерам безопасности от коронавируса и повели себя агрессивно. В ходе нападения младшая сестра держала мужчину за волосы, старшая наносила удары ножом в область груди, спины, шеи и рук. Однако охранник сумел удержать злоумышленниц до приезда полицейских, сообщает Daily Mail.

Их арестовали, им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Охранник госпитализирован в тяжёлом состоянии. Адвокат нападавших заявил, что это была самооборона.

Ранее мужчина напал с ножом на гуляющих в парке Рединга (Великобритания). В результате инцидента погибли два человека, трое пострадали. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, выяснилось, что он был ранее судим и находился под наблюдением правоохранительных органов, писал NEWS.ru.