В США из-за непогоды погибли пять человек AP: из-за непогоды в штатах Алабама, Миссисипи и Арканзас погибли пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным агентства AP, мощный шторм, движущийся с юга на северо-восток США, унёс жизни как минимум пяти человек в нескольких штатах страны. В Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и других штатах сильные ветры повредили здания, сломали деревья и оборвали линии электропередач, а также принесли с собой интенсивные осадки и похолодание.

По данным агентства, в Алабаме трое погибли под упавшими деревьями, женщина в Миссисипи скончалась после того, как её машина была задета упавшей веткой, а в Арканзасе один мужчина утонул, оказавшись заблокированным в своём автомобиле во время наводнения.

По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, в пяти американских штатах более миллиона домохозяйств и предприятий остались без электроэнергии. Ранее штормовой фронт вызвал редкие снегопады в Калифорнии, и теперь он движется в направлении штатов Новой Англии, где также ожидаются сильные осадки в субботу ночью.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за сильного юго-западного и западного ветра, который спровоцировал подъем воды в реках. Эксперт подчеркнул, что наводнения в феврале нехарактерны для Петербурга. За всю историю города таких случаев было только 12, причем половина из них произошла в XXI веке, уточнил он.