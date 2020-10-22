В Сочи будут судить владельца медведей, убивших ребёнка

https://static.news.ru/photo/f1a44ab0-1445-11eb-8a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи местный житель предстанет перед судом за то, что принадлежащие ему медведи насмерть задрали ребёнка. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Мужчина приобрёл двух диких медведей у охотников в 2011 году. Животных он разместил в вольере, расположенном рядом детским конно-спортивным оздоровительным комплексом. При этом он не оборудовал вольер особо прочными запорами и не установил дополнительное ограждение.

В августе 2020 года 11-летний мальчик беспрепятственно подошёл к вольеру. Один из медведей затащил его внутрь, где животные причинили ребёнку множественные рваные и резаные повреждения. От полученных травм он скончался на месте.

В отношении владельца хищников было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время расследование завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу, говорится на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье гулявшая с собакой школьница подверглась нападению рыси. Инцидент произошёл в одном из коттеджных посёлков Истринского городского округа МО. По данным СМИ, хищник сбежал из вольера, в котором его держал один из местных жителей.